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Шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Истре госпитализировали в больницу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Августа 2019, 10:44
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что шестерых человек, которые пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-9 в Подмосковье, доставили в Истринскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Отмечается, что в аварии на трассе М-9 пострадали шесть человек, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
22 августа в 05:25 на 69-м километре трассы М-9 «Балтия» рейсовый автобус направлением Псков – Москва съехал в кювет. Всего в автобусе находилось 16 человек. По информации ГУ МВД России по Московской области, травмы различной степени тяжести получили восемь человек.
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