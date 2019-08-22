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Утопленника достали из Клязьминского водохранилища в Мытищах
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Происшествия — 22 Августа 2019, 10:46
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что тело утонувшего мужчины извлекли из Клязьминского водохранилища в подмосковном городском округе Мытищи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Отмечается, что 21 августа в 10:30 от ЕДДС городского округа Мытищи поступил сигнал о том, что из акватории Клязьминского водохранилища в не оборудованном для купания месте силами расчета ПСО-10 ГКУ МО «Мособлпожспас» было извлечено тело утонувшего мужчины.
Спасатели передали труп полицейским для доставки в морг. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
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