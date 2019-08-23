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Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в двух муниципалитетах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Августа 2019, 10:27
Как информируется на сайте главного управления МЧС РФ по Московской области, что за прошедшие сутки сразу в двух округах Подмосковья найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, так, в лесном массиве Наро-Фоминска нашли артиллерийский снаряд.
Отмечается, что 22 августа в 15:10 поступил сигнал об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Наро-Фоминск, лесной массив между деревней Обухово и СНТ «Лесное». Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Подана заявка на уничтожение боеприпаса.
В микрорайоне Саввино в Балашихе нашли аналогичный боеприпас, который не несет угрозы для жизнедеятельности населения.
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