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В Королеве приезжий ударил ножом мужчину и ранил себя
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Августа 2019, 12:29
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в Королевскую городскую больницу попали двое мужчин с ножевыми ранениями, между которыми произошел конфликт.
Отмечается, что инцидент между мужчинами случился по адресу: город Королев, микрорайон Болшево, улица Школьная, дом 21. После конфликта в больницу попали зарегистрированный поэтому же адресу гражданин 1989 года рождения, у которого диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки, а также мужчина из города Владимир, который ранее был судим по статье 158 УК РФ «Кража».
В 19:50 в квартире один из них причинил телесные повреждения другому, после чего ранил себя в шею.
Причиной поступка стало личное неприязненное отношение к потерпевшему, преступление совершено в ходе ссоры. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Пока меру пресечения для подозреваемого не избирали.
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