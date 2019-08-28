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Мужчина в ходе ссоры убил своего оппонента в Домодедове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Августа 2019, 12:17
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что тело мужчины с колото-резаным ранением обнаружили в Домодедове, подозреваемого в убийстве задержали.
Отмечается, что 26 августа в 20:25 на улице Корнеева в Домодедове с колото-резаным ранением обнаружен мужчина 1969 года рождения, в 20:55 при оказании медицинской помощи скончался.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Домодедову ГСУ СК России по Московской области мужчина 1979 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
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