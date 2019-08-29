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Пожарные ликвидировали возгорание в одном из строений на улице Кирова в Подольске
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Происшествия — 29 Августа 2019, 11:43
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из строений на улице Кирова в Подольске.
Отмечается, что 29 августа в 2:44 в оперативно-дежурную смену поступил сигнал о возгорании в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Кирова, дом №38. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 3:58.
Всего в тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 19 человек.
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