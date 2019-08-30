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Авария с 6 пострадавшими произошла на трассе в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Августа 2019, 11:04
Как информирует ТАСС, что при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье пострадали шесть человек, среди которых граждане Монголии и Белоруссии.
Отмечается, что на 108-м километре М-10 «Россия» водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz Sprinter, совершил столкновение с остановившейся впереди для поворота налево грузовой автомашиной Scania. В результате аварии водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Всего в микроавтобусе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, находились восемь пассажиров, пятеро из них граждане Монголии, трое - из Белоруссии. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причину произошедшего.
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