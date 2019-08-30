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Человек пострадал в результате хлопка в газгольдере на дачном участке в Красногорске
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Происшествия — 30 Августа 2019, 11:10
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в одном из СНТ на территории подмосковного Красногорска произошел хлопок газо-воздушной смеси в газгольдере с последующим возгоранием, в результате чего пострадал один человек.
Отмечается, что 30 августа в 08:10 спасателям поступил сигнал о хлопке газо-воздушной смеси в газгольдере на территории дачного участка по адресу: городской округ Красногорск, деревня Гаврилково, СНТ «Текстильщик», Рябиновая улица, дом 65. Из газгольдера происходило факельное выгорание газа, высота факела составила полметра.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение сарая на площади 10 квадратных метров, повреждений других строений нет. По предварительным данным, есть пострадавший.
В 08:37 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. На месте работают шесть единиц техники и 19 человек.
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