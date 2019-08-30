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Легковушка врезалась в поезд на перегоне Раменское‑Бронницы
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Происшествия — 30 Августа 2019, 11:12
Как информируется на сайте МЖД, что в ночь на 30 августа в Подмосковье водитель легкового автомобиля нарушил правила движения при пересечении переезда на перегоне Раменское-Бронницы, из-за чего его машина врезалась в поезд.
Отмечается, что ДТП произошло примерно в 01:00.
Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда. По предварительной информации, в результате ДТП автомобиль отбросило на соседний путь.
Водитель, пассажиры поезда и локомотивная бригада в аварии не пострадали. Машину убрали с путей через полчаса, после этого поезд отправился дальше. Из-за происшествия были задержаны две электрички.
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