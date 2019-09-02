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Тело зарезанного мужчины нашли в Чехове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Сентября 2019, 10:50
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что труп мужчины с колото-резаным ранением нашли в поселке Новый Быт городского округа Чехов, подозреваемого в убийстве задержали.
Отмечается, что 1 сентября в 05:02 в городском округе Чехов, поселок Новый Быт, улица Новая с колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен труп гражданина 1998 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области мужчина 1983 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
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