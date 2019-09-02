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Один житель Подмосковья остается в больнице после ДТП с автобусом под Новороссийском
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Сентября 2019, 10:56
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что житель Подмосковья все еще остается в больнице в Краснодарском крае после ДТП в районе поселка Верхнебакинский..
Отмечается, что один человек (взрослый) продолжает находиться на стационарном лечении в Краснодарской клинической больнице», - говорится в сообщении.
Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив произошло лобовое столкновение внедорожника Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai.
В автобусе находился 41 человек, в том числе 11 детей. Оба транспортных средства опрокинулись в кювет и упали в обрыв. Среди пострадавших 13 человек, зарегистрированных в Московской области, из них пятеро детей.
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