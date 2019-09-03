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Мужчина зарезал своего приятеля из‑за пьяной ссоры в Барвихе
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Происшествия — 3 Сентября 2019, 10:21
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, что в Одинцовском городском округе мужчина зарезал своего приятеля во время застолья, преступление было совершено в поселке Барвиха.
Отмечается, что тело мужчины обнаружили 1 сентября в 21:20. У погибшего — ножевые ранения поясничной области.
За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1958 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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