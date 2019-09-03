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Пожар произошел в продуктовом магазине в Пушкине
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Происшествия — 3 Сентября 2019, 10:55
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в поселке Правдинский городского округа Пушкино в продуктовом магазине ликвидировали возгорание площадью 400 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что сигнал о возгорании кирпичного одноэтажного продуктового магазина поступил днем 2 сентября. Происходило горение кровли на площади 200 квадратных метров.
В 15:08 пожар локализовали пожара на площади 400 квадратных метров. В 20:30 возгорание ликвидировали.
В результате пожара никто не пострадал.
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