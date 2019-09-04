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Трехлетняя девочка выпала из окна 10‑го этажа в Щелкове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Сентября 2019, 18:57
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в подмосковном Щелкове трехлетняя девочка выжила при падении из окна 10-го этажа многоэтажки.
Отмечается, что в городскую больницу с травмами, характерными при падении с высоты, доставили трехлетнюю девочку, которую нашли под окнами многоквартирного жилого дома. Организовано проведение доследственной проверки.
Девочка прошла на балкон, залезла на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа. Малолетняя госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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