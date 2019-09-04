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Один человек пострадал при пожаре в здании в Сергиевом Посаде
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Сентября 2019, 18:59
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что при пожаре в здании на улице Кооперативная в Сергиевом Посаде пострадал один человек, для борьбы со стихией потребовалась помощь более 40 специалистов.
Отмечается, что об происшествии сообщили 4 сентября в 13:15, возгорание произошло в доме №3А.
14:39 - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. 16:07 - ликвидация пожара.
При тушении задействовали 14 единиц техники, 45 человек, в том числе от МЧС: 9 единиц техники, 32 человека.
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