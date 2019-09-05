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Жителя Видного связали шнурками и ограбили на 703 тыс рублей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Сентября 2019, 12:19
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, что пятеро неизвестных с ножами в столичном районе Северное Медведково связали жителя подмосковного Видного шнурками и ограбили на 703 тысячи рублей.
Отмечается, что в полицию с заявлением обратился житель Видного 1982 года рождения.
По просьбе своего знакомого мужчина прибыл в Москву на улицу Полярная, 52, где пятеро неизвестных, угрожая ему ножами, шнурками связали руки и ноги, после чего открыто похитили 625 тысяч рублей, 700 долларов США и 10 евро.
По его словам, материальный ущерб составил около 703,2 тысячи рублей. По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.
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