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Мужчина несколько раз ударил бутылками по голове посетителя супермаркета в Клину
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Сентября 2019, 11:38
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Клину 37-летний местный житель совершил нападение на посетителя супермаркета, ударив несколько раз разными бутылками своего оппонента.
Отмечается, что установлено, что злоумышленник, войдя в помещение продуктового магазина, расположенного на улице Чайковского, схватил с прилавка бутылки со спиртным и ударил несколько раз ими по голове посетителя супермаркета. Мужчина смог убежать от нападавшего, который продолжил бросать ему вслед бутылки с алкоголем.
Потерпевшему оказали помощь в одной из городских больниц.
По данному факту возбудили уголовные дела по статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и статье 213 «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.
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