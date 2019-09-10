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Квартирных воров поймали в Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Сентября 2019, 12:15
Как информируется на сайте МВД РФ, что в Подмосковье сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения и серии квартирных краж, ими оказались пятеро приезжих из стран Закавказья.
Отмечается, что злоумышленники пробрались в квартиру одного из домов на улице Маяковского в городе Щелково. Угрожая отверткой, они избили потерпевшего, после чего связали его и похитили ценные вещи.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны пятеро уроженцев одной из стран Закавказья. При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты ювелирные украшения, банковские карты, сотовые телефоны, а также перчатки и маски.
По данным фактам следственными подразделениями ГУ МВД России по Московской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные частью 3 статьи 162 и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
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