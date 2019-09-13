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В Домодедове проводят проверку по факту разгрома магазина с пивом
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Происшествия — 13 Сентября 2019, 11:22
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что по факту разгрома пивного магазина на улице Текстильщиков в подмосковном Домодедове проводится проверка.
Отмечается, что информация о разгроме магазина на улице Текстильщиков, 41Б впервые появилась в соцсетях 11 сентября. На фотографиях с камер наружного наблюдения видно, как неизвестный молодой человек ночью разбивает стекла и облицовку стен магазина разливного пива. В комментариях предположили, что погром устроил недовольный клиент магазина.
Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что на данный момент проводится проверка.
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