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Движение по трассе А‑107 в Подмосковье восстановят в ближайшие часы

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Происшествия — 13 Сентября 2019, 11:24

Как информирует пресс-служба госкомпании «Автодор», что движение на участке трассы А-107 в подмосковном Наро-Фоминском округе перекрыто из-за обрушения пешеходного моста, движение будет восстановлено в ближайшие часы.

13 сентября примерно в 01:00 на трассе А-107 «Московское малое кольцо» на участке от Киевского до Минского шоссе в районе населенного пункта Селятино произошло ДТП с участием фуры, перевозившей негабаритный груз.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля повредил пролетное строение надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло обрушение конструкции на проезжую часть. Из-за аварии движение на участке трассы временно закрыто.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы занимаются ликвидацией последствий ДТП.

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