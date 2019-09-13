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Человек пострадал при хлопке бытового газа в Ликино‑Дулеве
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Происшествия — 13 Сентября 2019, 11:31
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в квартире в подмосковном Ликино-Дулеве произошел хлопок бытового газа, в результате чего пострадал один человек.
Отмечается, что информация о хлопке в квартире поступила спасателям 12 сентября в 20:20. Хлопок произошел по адресу: улица Текстильщиков, дом 8.
По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок бытового газа на четвертом этаже в однокомнатной квартире. Выбито окно в комнате, возгорания не последовало. Эвакуировано на время осмотра и проверки 10 человек, детей нет. Повреждений конструкций здания нет.
Погибших в результате хлопка нет. Пострадал хозяин квартиры, с ожогами лица и психогенной травмой мужчину доставили в горбольницу.
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