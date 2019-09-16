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Приезжий нанес ножевое ранение мужчине в Химках
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Сентября 2019, 12:04
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что пьяная ссора двух мужчин в Химках закончилась поножовщиной, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что накануне ночью в Химках на Транспортном проезде бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1962 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию уроженец Республики Марий Эл 1984 года рождения.
Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
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