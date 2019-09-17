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Двух мужчин задержали в Серпухове за кражу 160 тыс рублей с кредитки товарища
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Происшествия — 17 Сентября 2019, 12:16
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции МУ МВД России «Серпуховское» задержали двоих мужчин в возрасте 25 лет и 41 года, один из которых был ранее судим, по подозрению в совершении кражи денег с банковской карты знакомого.
Начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова добавила, что установлено, что злоумышленники во время распития спиртных напитков в квартире своего знакомого несколько раз по его просьбе ходили в магазин за алкоголем. Покупку они оплачивали банковской картой, которую передавал им хозяин квартиры, сообщив заранее пин-код.
Во время очередной закупки мужчины решили похитить денежные средства с кредитной карты. Обналичив 160 тысяч рублей в одном из ближайших банкоматов, злоумышленники вернули карту хозяину. Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Одного из фигурантов суд заключил под стражу, а с другого взял подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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