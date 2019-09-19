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Жителя Щелкова задержали по подозрению в распространении наркотиков
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Происшествия — 19 Сентября 2019, 12:11
Как информирует пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции городского округа Щелково задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев занимался распространением наркотиков.
Отмечается, что с покупателями подозреваемый не встречался, предпочитая сбывать вещества бесконтактным способом. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на след молодого человека. Он был задержан в одном из домов по улице Радиоцентр-5 в Щелкове.
В ходе осмотра места жительства правонарушителя обнаружено и изъято четыре полимерных свертка с кусками темного вещества, 92 полимерных свертка с порошком светлого цвета и пластиковая емкость с аналогичным содержимым.
Часть изъятых веществ направили на экспертизу. Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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