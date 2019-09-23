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Жительница Воскресенска зарезала своего знакомого в ходе пьяной ссоры
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Сентября 2019, 12:19
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в Воскресенске в квартире на улице Молодежной обнаружили тело мужчины 1980 года рождения, по подозрению в убийстве задержали его ранее судимую знакомую.
Отмечается, что преступление было совершено 22 сентября. У мужчины ножевое ранение брюшной полости.
Погибший был ранее судим за неуплату алиментов и кражу. По подозрению в убийстве задержали его знакомую 1983 года рождения, ранее судимую за организацию незаконной миграции. Преступление совершено во время распития спиртных напитков, в ссоре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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