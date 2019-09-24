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Водитель иномарки наехал на двух полицейских в Воскресенске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Сентября 2019, 12:03
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что в подмосковном Воскресенске водитель автомобиля Suzuki наехал на пешеходном переходе на двух сотрудников полиции.
Уточняется, что в Воскресенске на Советской улице 56-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, совершил наезд на двух сотрудников полиции, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавших нет.
Отмечается, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысяч рублей.
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