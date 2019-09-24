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Автомобиль за 1,7 млн рублей похитили у жителя Красногорска
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Происшествия — 24 Сентября 2019, 12:05
Как проинформировал сотрудник Главного управления МВД России по Московской области, что неизвестные похитили у жителя подмосковного Красногорска автомобиль Toyota Camry, стоимость которого составляет 1,7 миллиона рублей.
Отмечается, что 23 сентября в 14:03 в дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск обратился 35-летний житель улицы Садовая в деревне Путилково.
Мужчина обратился с заявлением о том, что в период времени с 21:00 22 сентября до 10:00 23 сентября от дома с неохраняемой парковки неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.
По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража автотранспорта».
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