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Молодого жителя Подмосковья подозревают в серии автокраж
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 25 Сентября 2019, 10:42
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции подмосковного Павловского Посада задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж автомобилей.
Уточняется, что злоумышленник, находясь возле одного из домов по улице Орджоникидзе, незаконно проник в автомобиль отечественного производства, после чего попытался его похитить. Не сумев завести транспортное средство, правонарушитель решил снять аккумуляторную батарею с припаркованной рядом автомашины. Переставив ее на сломанный автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия.
Полицейские провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и вышли на след подозреваемого. Молодого человека задержали по месту его жительства.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящий момент юноша арестован.
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