26сентября 2019
четверг
|
Пожар потушили в частном доме в Домодедове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 26 Сентября 2019, 12:04
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области, что пожарным удалось потушить возгорание в двухэтажном гостевом доме в подмосковном городском округе Домодедово, в результате происшествия никто не пострадал.
Уточняется, что пожар возник вечером 25 сентября на Школьной улице в деревне Новосьяново. Загорелся частный двухэтажный гостевой дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 10 человек.
Локализация огня была в 22:14. Полная ликвидация огня - в 00:03.
В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина произошедшего.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры