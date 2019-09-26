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Человек пострадал при пожаре в квартире в Балашихе
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Происшествия — 26 Сентября 2019, 12:06
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что возгорание произошло в квартире жилого дома в микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи, в результате которого пострадал один человек.
Отмечается, что 26 сентября в 03:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Купавна.
В 04:18 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 7 человек и две единицы техники.
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