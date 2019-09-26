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Силовики изъяли взрывчатку, обнаруженную у нефтепровода в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Сентября 2019, 12:08
На территории Одинцовского городского округа представители силовых структур изъяли промышленную взрывчатку, которая была обнаружена неподалеку от магистрального нефтепровода.
Уточняется, что накануне стало известно об обнаружении в 300 метрах от Можайского шоссе, возле деревни Малые Вяземы, нескольких пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловыми шашками. На одной из опасных находок есть дата производств, а именно 1986 год.
Как сообщил представитель экстренных служб региона, что аммонитовые шашки изъяты представителями силовых структур для дальнейшего разбирательства.
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