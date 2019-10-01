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Двое маленьких детей за два дня выпали из окон многоэтажек в Ступине
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Октября 2019, 12:08
Как проинформировала пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что за два дня в городском округе Ступино двое детей выпали из окон двухэтажных домов.
Отмечается, что 27 сентября 2019 года из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала 2-летняя девочка. Пока мама находилась в соседней комнате, ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал наружу. После падения малолетняя была доставлена в городскую больницу с травмой головы и живота», – отмечается в сообщении.
Утром 28 сентября 8-летний мальчик упал из окна шестого этажа. Его мама ненадолго вышла в магазин. В результате падения у мальчика диагностированы переломы и травма головы.
Следственный комитет проводит проверки, по их результатам будет принято процессуальное решение.
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