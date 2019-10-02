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Находящегося в федеральном розыске мошенника задержали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Октября 2019, 12:12
Как проинформировала пресс-служба управления Росгвардии по Московской области, что в Кашире сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за мошенничество.
Отмечается, что во время патрулирования улиц группа задержания Каширского отдела вневедомственной охраны обратила внимание на гражданина, который при виде служебного автомобиля резко развернулся и попытался скрыться в переулке.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В ходе проверки личности оказалось, что 30-летний житель города Новосибирск находился в федеральном розыске за мошенничество.
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