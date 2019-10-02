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Люди пострадали на пожаре в Химках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Октября 2019, 12:17
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что пожарные потушили возгорание в квартире в подмосковных Химках, в результате происшествия есть пострадавшие.
Отмечается, что сигнал о возгорании поступил спасателям 1 октября в 23:41. Горела квартира по адресу: городской округ Химки, улица Кирова, дом №12.
Уточняется, что в 00:10 – ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Для тушения возгорания привлекали пять единиц техники и 19 человек.
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