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Пожар потушили в частном доме одного из СНТ в Подольске
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Происшествия — 3 Октября 2019, 12:19
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в подмосковном Подольске пожарные ликвидировали возгорание в частном доме одного из СНТ округа.
Отмечается, что возгорание произошло 2 октября в 2:55. В оперативно-дежурную смену поступил сигнал о пожаре в частном доме по адресу: Подольск, деревня Ордынцы, СНТ «Луч». В 5:13 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет.
Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.
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