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Более 50 человек эвакуировали из железнодорожного вокзала в Кашире из‑за угрозы взрыва
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 3 Октября 2019, 12:21
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что более 50 человек эвакуировали с железнодорожной станции Кашира в одноименном городском округе из-за информации о минировании, вызов оказался ложным.
Отмечается, что накануне в 13:15 анонимный заявитель сообщил дежурному ОВД о минировании железнодорожной станции Кашира.
Была проведена эвакуация из здания вокзала в количестве 53 человека, из них 17 человек персонала, детей нет. Объект проверен. Сообщение о минировании не подтвердилось.
В материале добавляется, что задержек в движении поездов из-за инцидента не было.
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