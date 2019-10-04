04октября 2019
пятница
|
Несколько человек пострадали при пожаре в Раменском
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 4 Октября 2019, 12:20
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в частном доме в подмосковном Раменском произошло возгорание, в результате которого пострадали несколько человек.
Отмечается, что 4 октября в 02:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Раменское, улица Толстого, дом 3а.
В 05:55 пожар ликвидирован. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 12 человек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +6 +8 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры