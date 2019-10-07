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Водитель сбил 13‑летнюю девочку на переходе в Дзержинском
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Происшествия — 7 Октября 2019, 12:30
Как информирует пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», что водитель иномарки совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в подмосковном Дзержинском, ей оказали медпомощь в больнице Люберец и отпустили домой.
Отмечается, что 6 октября в 18:35 водитель, управляя автомашиной Suzuki Grand Vitara, двигался по улице Ленина со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Поклонная, где в районе дома №2А совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Пешеход переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате происшествия пострадала девочка 13 лет, которой с ушибами конечностей в детской больнице горокруга Люберцы была оказана помощь. Она отпущена домой.
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