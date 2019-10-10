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Трупы двух мужчин обнаружили на съемной квартире в Химках
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Октября 2019, 12:18
Как информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью, что тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения нашли накануне в арендуемой квартире по улице Германа Титова в Химках без внешних признаков насильственной смерти.
Отмечается, что по данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. С места происшествия изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое отправлено на химическое исследование.
Следователи запланировали проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего.
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