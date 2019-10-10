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Подпольное казино нашли в гараже в Павловском Посаде
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Октября 2019, 12:21
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что В Павловском Посаде полицейские ликвидировали подпольный игровой клуб, который располагался в подвале гаража недалеко от одного из частных домов на улице Городковская.
Отмечается, что игровой клуб работал законспирировано, без вывесок и преимущественно ночью.
На момент проверки в помещении находились включенные игровые автоматы, пять посетителей и два администратора. Обнаружено и изъято 34 игровых аппарата, черновые записи и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела.
Экспертиза показала, что изъятая техника является игровым оборудованием с соответствующим программным обеспечением. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.
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