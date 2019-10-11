11октября 2019
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СК проверит информацию об убийстве женщины в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Октября 2019, 12:22
Как информируется на сайте СКР, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела об убийстве женщины в Подмосковье и результаты проверки по факту мошенничества в отношении столичных пенсионеров.
Отмечается, что в одной из телепрограмм обсуждался ход расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Раменского района Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве заместителя председателя местной общественной палаты. Там были анонимно озвучены версии совершенного преступления и высказана позиция родственников обвиняемого о ходе следствия.
Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль ход расследования данного уголовного дела и дал указание руководству ГСУ СК России по Московской области тщательнейшим образом изучить все доводы, озвученные журналистами программы, и установить всех возможных соучастников этого жестокого преступления.
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