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Подросток скончался во время игры в футбол в поселке Люберец
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Происшествия — 14 Октября 2019, 12:12
Как проинформировал источник в службе 112 городского округа, что в поселке Октябрьский подмосковных Люберец подросток скончался, отбив мяч головой во время игры в футбол.
Отмечается, что инцидент случился 13 октября на дворовой площадке дома №1 на улице Ленина в поселке Октябрьский городского округа Люберцы.
Добавляется, что на дворовой площадке ребята играли в футбол. Один из них отбил мяч головой, ему стало плохо. Мальчик скончался до приезда скорой помощи.
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