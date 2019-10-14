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Овощной ларек взорвался на проспекте Юных Ленинцев в Подольске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Октября 2019, 12:15
Как информирует пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольск, что в овощном ларьке на проспекте Юных Ленинцев подмосковного Подольска произошел взрыв.
Отмечается, что инцидент случился в ночь с 12 на 13 октября на проспекте Юных Ленинцев в Подольске. Взрыв произошел в овощном ларьке. По предварительной версии, взорвался кондиционер.
Информация о пострадавших уточняется.
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