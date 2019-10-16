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Свыше 6 тыс бутылок поддельного алкоголя нашли в гаражах в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Октября 2019, 12:19
Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что более 6000 бутылок контрафактного спиртного обнаружили полицейские в гаражах в подмосковном Королеве, задержан 25-летний мужчина, которого подозревают в организации хранения фальсифицированной продукции.
Отмечается, что в ходе отработки поступившей оперативной информации на территории ГСК, расположенного на Канальном проезде, обнаружены два гаражных бокса, в которых хранились бутылки с нелегальной алкогольной продукцией, оклеенные федеральными специальными марками, которые по результатам исследования являются поддельными.
Оперативники изъяли примерно 6000 бутылок водки и коньяка, а также более 1300 канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом от 4 до 10 литров. Предположительная стоимость изъятого товара составила более миллиона рублей.
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