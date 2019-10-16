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Жителя Подольска задержали за кражу телефона из автомобиля
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Происшествия — 16 Октября 2019, 12:22
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что в Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из автомобиля на Юбилейной улице.
Отмечается, что в дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску обрптился местный житель с заявлением о том, что неизвестный в автомобиле на улице Юбилейная украл его мобильный телефон стоимостью 10000 рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 30-летний подольчанин. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»..
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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