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Иностранцы попытались сбежать из наркологического диспансера в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Октября 2019, 12:53
Как информирует РЕН ТВ, что из наркологической клиники в Подмосковье бежали двое иностранцев, их оперативно вернули полицейские.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, который произошел в Одинцове.
Два иностранца попытались сбежать из элитного наркологического центра. Гражданин Азербайджана, перелезая через забор, получил перелом ноги. Находившийся вместе с ним человек, имеющий гражданство ФРГ и Швейцарии, был задержан полицейскими.
Европейца в частную клинику поселили родители. По сведениям телеканала, молодой человек якобы был разочарован условиями пребывания в стенах центра.
На данный момент оба участника инцидента находятся в больнице. Их опрашивают полицейские.
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