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Секс‑притон ликвидировали в многоэтажке Домодедова
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Октября 2019, 12:58
Как информирует пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции задержали двух жительниц Москвы, которых подозревают в организации занятия проституцией в Домодедове.
Отмечается, что злоумышленницы в квартире одного из многоэтажных домов по улице Советская организовали притон по оказанию интимных услуг, которые предоставляли три женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Их задержали и оштрафовали.
Также задержаны две женщины, являющиеся организаторами притона. В ходе обысков по местам их проживания оперативники нашли 108 мобильных телефонов, черновые записи, ноутбуки, СD-диски и карты памяти, содержащие информацию, подтверждающую организацию противоправной деятельности.
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