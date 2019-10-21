21октября 2019
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Женщина ударила ножом в живот своего знакомого в Кашире
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Октября 2019, 12:12
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, что в городском округе Кашира женщина напала с ножом на своего знакомого, в результате чего пострадавший был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.
Отмечается, что преступление было совершено 20 октября в деревне Горки. Пострадавший 1975 года рождения.
За совершенное преступление установлена и доставлена в полицию женщина 1964 года рождения, жительница Каширы.
Мужчина и женщина поссорились во время распития спиртного. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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