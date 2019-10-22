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СК устанавливает виновного в совершении убийства на стройке в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Октября 2019, 12:07
Как проинформировала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области майор юстиции Ольга Врадий, что следственный комитет проводит комплекс мероприятий по установлению виновного в совершении убийства на стройке в Королеве, а также всех обстоятельств преступления.
Отмечается, что ранее на строительном объекте на улице Пионерская в Королеве нашли тело мужчины 1968 года рождения с колото-резанным ранением груди.
Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным следствия, между группой людей произошла потасовка, в ходе которой неизвестный мужчина нанес потерпевшему смертельное ранение. После совершения преступления подозреваемый скрылся.
На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастного к нему лица. Расследование уголовного дела продолжается.
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