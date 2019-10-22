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Ссора двух сверстников в Раменском округе переросла в поножовщину
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Октября 2019, 12:18
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что юношу с ножевым ранением доставили в больницу в Раменском городском округе, увечья ему нанес знакомый в ссоре.
Отмечается, что в деревне Кузнецово на улице Гагарина от дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» доставлен молодой человек 2001 года рождения.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД знакомый юноши 2001 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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